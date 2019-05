Digital Camp, campo estivo fuori dagli schemi classici per avvicinare i ragazzi alla robotica e al mondo digitale

Un camp estivo fuori dagli schemi classici per avvicinare i ragazzi alla robotica e al mondo digitale. È questa l’idea del Digital Camp organizzato da Sprint, il programma di formazione ideato da Impact Hub Bari con il supporto di aziende come Megamark, Programma Sviluppo, Its logistica Puglia e Planetek Italia che hanno deciso di investire nella formazione dei giovani talenti nostrani, e con il patrocinio di Università degli Studi e Politecnico di Bari, Camera di Commercio di Bari e Ministero dello Sviluppo Economico.

Destinato a ragazzi dagli 8 agli 11 anni, il Digital Camp intende generare nei ragazzi la consapevolezza sulle nuove opportunità del digitale, grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie educative. Sun approccio attivo e creativo al mondo del digitale, i bambini imparano sperimentando e giocando, in un clima divertente e appassionante, acquisiscono nuove competenze, sviluppano il pensiero critico e computazionale.

Quattro i camp in calendario tra giugno e luglio: due destinati alla robotica con Lego WeDo (dal 17 al 21 giugno e dal 1° al 5 luglio) per imparare a creare oggetti con i Lego che, una volta costruiti, diventeranno compagni di gioco dei ragazzi; e due destinati ai piccoli sviluppatori per imparare a creare videogiochi e narrazioni digitali con Scratch e ad interfacciarle con oggetti fisici connessi con la scheda controllo MakeyMakey (dal 24 al 28 giugno e dall’8 al 12 luglio). Cinque giorni ciascuno tra tecnologia e giochi di ruolo all’aria aperta, per divertirsi, fare nuove amicizie e imparare ad applicare la creatività e la fantasia al mondo della robotica. Tutti i dettagli sul sito:https://www.sprintlab.it/ eventi/digital-camp-2/