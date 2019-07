Aperte le iscrizioni per il Centro ludico per la prima infanzia: entro quando presentare la domanda

Riprenderanno ad ottobre le attività del “Centro ludico per la prima infanzia” del Municipio I, ospitato negli spazi della ex scuola Melo nel quartiere Libertà, finanziato con fondi del civico bilancio e gestito da cooperative sociali individuate a seguito di avviso pubblico.

Si ricorda che il servizio, gratuito, è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, nonché ai bambini con disabilità della stessa fascia d’età, e a chi ha in carico la loro crescita e formazione (genitori, parenti o altro), purché residenti nel Comune di Bari.

Si tratta di un’opportunità che permette ai bambini di incontrare coetanei e sperimentare momenti di socializzazione, gioco e apprendimento, e agli adulti di conciliare i tempi di vita-lavoro potendo contare su un punto di riferimento qualificato al quale rivolgersi per il confronto ed il sostegno genitoriale e ogni esigenza educativa.

Dal prossimo autunno la struttura accoglierà dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, 25 bambini, 2 dei quali con disabilità.

Per dare continuità al percorso già intrapreso, potranno frequentare il centro, in via prioritaria, i minori che hanno frequentato la quarta annualità del servizio (conclusasi il 30 giugno 2019) e i minori in lista d’attesa nella graduatoria.

Di seguito si riportano i requisiti d’accesso al servizio:

· età dei bambini fra 3 e 36 mesi;

· residenza nucleo familiare anagrafico nel Comune di Bari;

· non fruizione del servizio di asilo nido comunali.

Il termine di presentazione delle istanze scade alle ore 12 del 19 agosto 2019.

Le domande di partecipazione saranno istruite in ordine cronologico di acquisizione al protocollo, previa verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso.

L’avviso, completo dei moduli di domanda per la conferma dell’iscrizione (A) e per la partecipazione (B), è online sul sito del Comune di Bari a questo link e può essere anche ritirato presso gli uffici della POS Attuazione politiche sociali minori e famiglie – ripartizione Servizi alla Persona, piazza Chiurlia 27, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12.

Le domande, corredate dalla copia del documento di identità, devono essere compilate e sottoscritte da uno dei genitori del bambino/a o da chi ha in carico la sua crescita e formazione, e devono essere consegnate a mano all’indirizzo: Comune di Bari - ripartizione Servizi alla Persona - POS Attuazione politiche sociali minori e famiglie - largo Chiurlia, 27 - 70122 Bari, o inviate a all’indirizzo minoriefamiglie.comunebari@ pec.rupar.puglia.it entro il termine fissato.