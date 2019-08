Graduatoria triennale delle supplenze per asili nido comunali: pubblicato l'avviso per la selezione per titoli

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che è in pubblicazione, nella sezione concorsi del sito del Comune di Bari, l’avviso pubblico relativo alla selezione, per soli titoli, per l’inclusione nella graduatoria triennale per supplenze temporanee negli asili nido comunali superiori a dieci giorni, o nella graduatoria per incarichi pari o inferiori a dieci giorni in relazione agli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.

Insieme all’avviso è in pubblicazione la guida alla compilazione online delle candidature e il regolamento che disciplina la materia.

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire da oggi, mercoledì 7 agosto, al 5 settembre. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella relativa stampa.

Per accedere al form online gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente le credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password).

I candidati dovranno optare per l’inclusione nella graduatoria triennale per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea negli asili nido comunali per periodi superiori a dieci giorni, o in alternativa, per l’inclusione nella graduatoria triennale istituita per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea negli asili nido comunali per periodi pari o inferiori a dieci giorni.

Durante la fase di compilazione della domanda al concorso, il candidato dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica attivo e valido nella sezione domicilio.

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Daniela Santospirito – POS Infanzia - ripartizione Politiche educative e giovanili e del Lavoro – Via Venezia n. 41 – Bari.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

- l’URP: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13, e dalle ore 14.30 alle 17.30 di martedì e giovedì, contattare i recapiti telefonici 080/5238335 e il numero verde 800 018291 (solo da telefono fisso);

- la ripartizione Politiche educative giovanili: contattare i recapiti telefonici 080/5773815, 080/5773820 e 080/5773812 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica hd.peg.concorsi@comune.bari.it .