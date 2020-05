Piano Scuola, banda ultralarga: arrivano i fondi per digitalizzare la scuola

Potenziare la connettività delle scuole portando negli istituti la banda ultralarga. E' l'obbiettivo del Piano Scuola, recentemente approvato nella riunione nazionale del Comitato per la Banda Ultralarga che si è svolta alla presenza del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Nel dettaglio, l'obbiettivo del Piano è quello di garantire rapidamente una connessione veloce (velocità a 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita) all'81,4% degli istituti scolastici, quelli del primo e del secondo ciclo, per un totale di 32.213 edifici. Sono previsti anche voucher per le famiglie.

I 400.430.897 euro del Piano Scuola serviranno per coprire i costi strutturali per portare la banda ultralarga nelle istituzioni scolastiche e per coprire i costi di connettività per 5 anni. I voucher per le famiglie saranno, invece, di due tipologie: un contributo massimo da 200 euro per connessioni veloci e un contributo massimo da 500 euro (per Isee, Indicatori della situazione economica equivalente sotto i 20mila euro) per connessioni veloci e per l'acquisto di tablet e pc.

(Fonte Miur)