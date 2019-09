Servizio Civile all’Università di Bari: scopri come fare entro giovedì 10 ottobre 2019

Anche l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro partecipa al bando per la selezione di 39.646 volontari per progetti Servizio Civile Universale in Italia e all’Estero la cui scadenza è prevista per le ore 14:00 di giovedì 10 ottobre 2019, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti.

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è da 10 anni Ente accreditato di I classe nell’Albo Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quest’anno, ha avuto approvato e finanziato i seguenti Progetti di Servizio Civile:



• In Italia:

BIBLIOUNIBA (49 posti) e DIVERSAMENTE CIVILI (37 posti).

Entrambi i Progetti avranno come sede le Biblioteche e gli Uffici dislocati presso le varie strutture universitarie di Bari e Taranto.

• All’estero:

Israele (Gerusalemme) - VOL@UNIBA_ISRAELE (8 posti)

Perù (Lima), Ecuador (Quito) e Brasile (Belo Horizonte) - VOL@UNIBA_SUDAMERICA (14 posti)

Repubblica di San Marino - VOL@UNIBA_SANMARINO (4 posti)

I giovani interessati devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda On Line (DOL)” raggiungibile tramite PC, Tablet e Smartphone all’indirizzo: https:// domandaonline.serviziocivile. it

Per tutti i progetti il candidato deve specificare sulla domanda di partecipazione il Progetto scelto e indicare un’unica sede di attuazione.

Per ulteriori informazioni: https://www.uniba.it/studenti/ servizio-civile-universale/ servizio-civile