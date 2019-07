Raccolta differenziata al 72% ad Altamura, il sindaco: "Alto costo trasporto rifiuti rimane una criticità"

Si attesta al 68,72 per cento la media del volume di rifiuti differenziati ad Altamura nel primo semestre del 2019. A certificarlo è il report inviato dall'amministrazione del comune barese alla Regione Puglia, nel quale viene evidenziato anche lo stato del sistema di raccolta, che ha raggiunto quasi il 72 per cento (71,63) nel mese di maggio.

A spiegare quali sono le criticità è il sindaco, Rosa Melodia: "Il costo del trasporto dei rifiuti resta una criticità che incide negativamente sulla spesa collettiva" le parole affidate a una nota. Dall'altro lato c'è l'atteggiamento irresponsabile di alcuni cittadini, che conferiscono fuori orario o in zone vietate, soprattutto nelle periferie. Non a caso sono 98 le infrazioni rilevate - e sanzionate - dalla polizia locale nel primo semestre dell'anno, oltre a tre comunicazioni di notizie di reato. "Nella manovra di assestamento di bilancio - ha ricordato il primo cittadino - abbiamo previsto un fondo di 150mila euro per la pulizia straordinaria delle periferie dai rifiuti, ma resta fondamentale la responsabilità delle cittadine e dei cittadini".