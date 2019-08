VIDEO | Rifiuti differenziati in calo, l'assessore mostra gli errori nel conferimento: "Ecco i nuovi carrellati con lucchetto"

C'è chi si disfa del terriccio con la pianta senza separarlo dal vaso, chi butta la carta oleata e chi usa conferisce anche il contenitore di plastica insieme ai gusci di noce. Errori comuni da parte di cittadini e commercianti, che l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli ha voluto mostrare a tutti, svuotando casualmente un carrellato dell'organico all'interno del centro conferimento Amiu in via Napoli.

Lucchetti sui carrellati

Errori che hanno portato a una riduzione del numero quantitativo di rifiuti riciclati correttamente nelle zone del porta a porta e, come ricorda lo stesso Petruzzelli, a una quantità di tasse maggiori da pagare per i cittadini. E per minimizzare le problematiche - e stanare i 'furbetti' - l'amministrazione ha anche deciso di apporre dei lucchetti ai carrellati dell'organico destinati ai commercianti, "così non potranno dire che i rifiuti mal differenziati sono stati lasciati nel contenitore da estranei" spiega ai microfoni di BariToday l'assessore. Gli unici ad avere la chiave saranno infatti i destinatari dell'utenza e gli operatori ecologici dell'Amiu.

Il porta a porta arriva nello Stanic

E intanto prosegue l'eliminazione dei cassonetti nei quartieri cittadini, con l'avvio della raccolta differenziata porta a porta in nuovi territori. I carrellati privati sono già state distribuite in zona Stanic e Villaggio del Lavoratore. "Contiamo di partire - aggiunge Petruzzelli dopo il periodo estivo, così da trovare tutte le famiglie nelle loro abitazioni".

Poi si passerà al quartiere San Paolo, "con qualche correttivo - aggiunge l'assessore - perché lì stiamo facendo una sperimentazione per il problema dei cinghiali, quindi varieranno un pochettino gli orari di esposizione"