Giornata degli alberi, l'Altritalia piantuma alberi a Bitonto e Terlizzi

La sezione di Bari del Comitato Interregionale GAIA – L’Altritalia Ambiente ha celebrato il 29 e 30 novembre, con qualche giorno di ritardo, la giornata nazionale degli alberi con una piantumazione nel cortile dell’Istituto “Volta-De Gemmis”, presso la sede di Bitonto, in Via Largo Rodari ex Traetta, Giovedì 29 novembre e, presso la sede di Terlizzi, Via Spineto 32, venerdì 30. Il programma delle due giornate prevedeva alle ore 10,00 saluto ed introduzione da parte delle rappresentanze organizzative, nell’aula Magna, rivolto agli studenti e a tutti gli intervenuti; alle ore 10,15 un intervento tecnico scientifico da parte di tecnici esperti, alle ore 11,00 un dibattito, e infine alle 11,30 la piantumazione di un albero. Alle 12,00 le conclusioni. L’iniziativa ha avuto lo scopo di sensibilizzare i giovani alunni, cittadini di domani, verso il rispetto della natura e per contribuire a informarli sull’utilità del patrimonio arboreo, vero polmone dell’umanità e vero garante tutore della qualità dell’aria che respiriamo. Quest’anno, L’Altritalia Ambiente, presieduta da Filippo Poleggi, oltre a essere presente e a porre in essere tale iniziativa in numerose province italiane, è stata presente anche in Africa e, precisamente in Tanzania a Zanzibar, dove una delegazione dell’ associazione ha provveduto a piantumare un albero nel cortile del Kiwengwa School. Il gesto altamente simbolico vuol sensibilizzare l’opinione pubblica locale ma anche italiana, sull’importanza di salvaguardare il patrimonio arboreo a livello globale, soprattutto in un continente tanto martoriato dall’azione umana come l’Africa.

