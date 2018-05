"Così si trasforma il paesaggio con i rifiuti", a Valenzano una mostra di sensibilizzazione ambientale

Una mostra che racconta come si trasforma il territorio quando a spadroneggiare è l'incuria. Hanno scelto Valenzano, comune in provincia di Bari dove questa mattina è stato anche segnalato un rogo di rifiuti, i volontari di Legambiente, gli scout del gruppo Masci 1 e l'associazione Lucidafollia per ospitare 'Curiamoci', l'evento di sensibilizzazione alla cura dell'ambiente.

In piazza Plebiscito sono stati installati alcuni totem che mostravano come si presenta 'prima' e dopo' le campagne baresi quando i cittadini agiscono in prima persona per eliminare i rifiuti. Un'iniziativa dedicata soprattutto ai più piccoli, ai quali sono stati anche distribuiti gadget a tema. "Nel comune sciolto per infiltrazioni mafiose - ricorda Roberto Antonacci, presidente di Legambiente Bari - abbiamo voluto organizzare questa iniziativa di sensibilizzazione, per far capire che il cambiamento deve partire da noi, per non lasciare alle nuove generazioni un mondo pieno di rifiuti".