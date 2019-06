Adulti e bambini a caccia di 'cicche' a Terlizzi: in un pomeriggio raccolti 780 mozziconi di sigarette

"Ogni cicca inquina almeno un litro d'acqua". Sono partiti da quanto scoperto dalle più recenti ricerche in materie, i volontari di PuliAmo Terlizzi, che ieri hanno risposto all'appello lanciato a livello nazionale da Clean Up Italia. E così si sono ritrovato in corso Dante per l'evento '1 cicca 1 litro', accompagnati da tanti bambini che hanno voluto in prima persona 'sporcarsi le mani' per salvare l'ambiente.

Sono stati 780 i mozziconi di sigaretta raccolti durante l'evento, per altrettanti litri d'acqua, quindi, risparmiati dall'inquinamento. Ed è soprattutto l'esempio dato dalle nuove generazioni a essere stato apprezzato dagli organizzatori. "Abbiamo lanciato un seme e sicuramente risvegliato lo spirito critico di tanti - ricordano -

Non possiamo dimenticare i bambini, il loro entusiasmo nell'usare le pinze e la meraviglia mista a disgusto di raccogliere così tante cicche in pochi metri di strada. La loro è stata quasi una gara a chi puliva di più e meglio, ci auguriamo che per gli adulti sia stato un monito".

E ora, visto il successo ottenuto, l'idea è quella di ripetere l'iniziativa nella prossima settimana in altri luoghi di Terlizzi.

