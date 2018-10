Velostazioni negli scali ferroviari pugliesi, anche 6 città del Barese tra le vincitrici del bando regionale

Ci sono anche 6 città del Barese tra le 11 selezionate per finanziare la costruzione di velostazioni all'interno o nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie pugliesi attraverso l'impegno economico della Regione Puglia: si tratta di Molfetta, Ruvo di Puglia, Putignano, Palo del Colle, Giovinazzo e Corato. I finanziamenti fanno parte dell'avviso pubblico “Interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”, con una dotazione complessiva di tre milioni di euro, provenienti dai fondi europei Por Puglia. Le velostazioni consentiranno di lasciare le bici in un deposito sicuro e custodito, con annessi servizi di ciclofficina, riqualificando le aree ferroviarie e promuovendo una mobilità sostenibile nonché rispettosa dell'ambiente.

“La realizzazione di velostazioni - commenta l’assessore pugliese ai Trasporti Giovanni Giannini - contribuisce allo sviluppo ecocompatibile della Puglia in linea con le strategie regionali in tema di mobilità ciclistica. L’uso della bicicletta favorisce l’aumento della competitività ed efficienza nei trasporti, attraverso l’intermodalità bici-treno, e riduce la congestione stradale e il rischio di incidenti. Fondamentale è anche l’effetto positivo sulla salute pubblica e sulla promozione del cicloturismo nel territorio pugliese”.