VIDEO | Dal bicchiere di cristallo alla bottiglia vuota di Peroni: i baresi insegnano la differenziata

Come differenziare correttamente? Lo insegnano...i baresi. È il 'differenziario': una serie di video realizzati nel periodo estivo nell'ambito della campagna 'Bari fa la differenza' del Comune di Bari, allo scopo di introdurre i principi della raccolta differenziata dei rifiuti in maniera simpatica, ora che il porta a porta sta raggiungendo i vari quartieri della città. Ecco quindi che una delle signore che realizza le orecchiette a Bari vecchia spiega in che contenitore buttare i pezzi di cristallo del bicchiere rotto, mentre a 'N derr la lanz' è Mimmo a raccontare in che contenitori conferire due dei prodotti più consumati dai baresi, soprattutto nel periodo estivo: i gusci delle cozze e le bottiglie di birra Peroni (dove contenitore e tappo si conferiscono separatamente; lo sapevate?). Un video per riflettere e imparare divertendosi.