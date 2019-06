We love the sea: il cleaning up della spiaggia cittadina promosso dai ragazzi del Rotaract Club Bari Agorà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Tutti armati di guanti e buona volontà”, come sempre è questo lo slogan del service promosso, ancora una volta, dai ragazzi del Rotaract Club Bari Agorà che continuano il loro progetto “We Love The Sea” con la Surfrider Foundation, quale organizzazione ambientale no-profit statunitense che opera per la protezione e la salvaguardia degli oceani, delle onde e delle spiagge del mondo. “Nell'ottica del nostro motto di Club di quest’anno - Together We Are Invincible - ci prepariamo a questo nuovo service con la consapevolezza che uniti - tutti insieme - si può portare il cambiamento nella comunità servendo sempre al di sopra di ogni interesse personale”. Queste le parole di Paolo Iannone, Presidente del Rotaract Club Bari Agorà che collaborerà, come sempre, con la Surfrider Foundation, associazione statunitense che concentra principalmente la sua attenzione ed attività sulle tematiche che riguardano la qualità dell'acqua, l'accesso alle spiagge e la loro preservazione al sostegno degli ecosistemi marini e costieri. A questa settima edizione hanno aderito all’iniziativa anche l’Interact Club Gymnasium Bari Sud, ma anche il Rotaract Club Trani e il Rotaract Club Putignano che procederanno al cleaning up, rispettivamente, dei tratti di spiaggia di Stabilimento “Seconda Spiaggia” a Trani (BT) e spiaggia “Le Agavi” a Capitolo (BA), mentre i ragazzi del Rotaract Club Bari Agorà procederanno alla pulizia della spiaggia comunale, zona San Francesco, sita alla via Umberto Giordano n. 22 a Bari. I volontari nel corso del cleaning up mostreranno ai partecipanti come piccole disattenzioni nella vita di tutti i giorni possano contribuire, anche drammaticamente, all’inquinamento dei mari e con essi tutto ciò che ne consegue sulla catena alimentare marina e, di conseguenza, sulla filiera del pescato. Al riguardo, Paolo Iannone, Presidente del Rotaract Club Bari Agorà ha dichiarato:«Ogni anno sempre piu ci spinge l’incoraggiamento dei passanti e degli avventori delle spiagge che ringraziandoci per il nostro piccolo impegno civico ci riempiono - sempre - enormemente il cuore dandoci la giusta carica per fare sempre meglio non dimenticando mai il principio base che ci muove: service above self - ovvero - servire al di sopra di ogni interesse personale». Una lodevole iniziativa portata avanti e promossa più volte quest’anno dai ragazzi del Rotaract Club Bari Agorà, un Club sempre attento alle problematiche cittadine.

