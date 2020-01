Non solo buono da mangiare ma ottimo da usare per casa e bellezza: i 9 usi alternativi dell'Olio d'Oliva

L'olio di oliva è uno dei principali componenti e simbolo per eccellenza della dieta mediterranea, conosciuto, usato e molto apprezzato sin da tempi antichissim. Sono innumerevoli gli studi che evidenziano le qualità nutrizionali di questo fantastico alimento, considerato il migliore e il più adatto all’alimentazione umana tra tutti i grassi alimentari di largo consumo. Oltre ad essere largamente utilizzato in cucina per moltissime ricette, perché buono e genuino, sapevate che questo olio ha delle caratteristiche e delle proprietà che lo rendono ottimo per altri usi alternativi? Ad esempio, è molto usato in cosmetica, per la produzione del sapone, per la cura del corpo e della pelle, ma può anche essere utilizzato in molte faccende domestiche. Scopriamo, oggi, nove usi alternativi e straordinari dell'olio di oliva.

Usi alternativi per il corpo

Per la rasatura: l'olio d'oliva è molto denso ed ha un forte potere idratante, questo permette al rasoio di scivolare meglio sulla pelle, consentendo una rasatura più delicata.

Rimuovere il make-up: ideale per struccarsi, basta bagnare in acqua calda un dischetto d’ovatta, versarvi qualche goccia di olio extravergine di oliva e passarlo sul viso e collo.

Ammorbidire e idratare la pelle: usato su tutto il corpo dopo la doccia, leviga, ammorbidisce, tonifica e rivitalizza l’epidermide; inoltre, attenua le cicatrici o le smagliature.

Usi alternativi in casa