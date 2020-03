Come avere un bucato profumato e morbido con l'ammorbidente fatto in casa

L'ammorbidente si aggiunge al detersivo per rendere morbidi i tessuti nel bucato domestico, tipicamente durante il ciclo di risciacquo della lavatrice. Se siete a corto di ammorbidente e non potete uscire per acquistarne uno ecco allora qualche utile suggerimento per realizzare uno fatto in casa. La maggior parte degli ingredienti che servono per realizzare questo prodotto sono naturali e già presenti nelle nostre case. Ecco come fare.

Ammorbidente fai da te

Ci sono delle sostanze che se aggiunte al lavaggio renderanno i vostri capi morbidi come quando utilizzate un ammorbidente commerciale: l'aceto bianco, il bicarbonato e l'acido citrico.

Per quanto riguarda l’ aceto , basta utilizzare mezzo litro di questo liquido, che può essere sia di mele, che di vino bianco o di alcool e qualche goccia di olio essenziale con un profumo gradevole come limone o lavanda.

Utilizzando il bicarbonato il processo è simile: prendete 1 litro di acqua calda e sciogliete all’interno 2 tazze di bicarbonato; per rendere la soluzione più efficace si può aggiungere anche qui dell’aceto e per rendere profumato il bucato qualche goccia di olio essenziale .

L'acido citrico: sciogliete in 2 litri di acqua calda 200 grammi di acido citrico, che si può trovare facilmente in erboristeria o nei negozi di prodotti per la casa; anche in questo caso è preferibile l'aggiunta di qualche goccia di olio essenziale per dare un buon profumo.