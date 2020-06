Le case di riposo per anziani a Bari e provincia

Non è sempre facile ammettere ''non ce la faccio'' e prendere consapevolezza della perdita di autosufficienza nello svolgere le normali attività quotidiane. Spesso la solitudine e la necessità di essere assistiti per diverse ore durante la giornata porta alla decisione di trascorrere il tempo della vecchiaia in strutture adeguate capaci fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali e recupero come quelle presenti sul nostro territorio. Ecco che sulla terra di Bari e provincia diverse sono le case di riposo per anziani o strutture socio sanitarie. Vediamo insieme le differenze per capire bene e quali le residenze.

Case di Riposo. Le case di riposo sono strutture che accolgono anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Qui gli anziani non necessitano di un’assistenza continua ma c'è l'esigenza di trascorrere il tempo in compagnia

Il personale medico non è presente 24 ore su 24, tuttavia vi è quello infermieristico. Nelle Case di Riposo, infatti, è garantita l’assistenza tutelare e infermieristica, e in caso di bisogno anche la somministrazione di farmaci.

Le “Residenze Sanitarie Assistenziali – RSA” (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei o moduli funzionali, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone, non assistibili a domicilio, le cui limitazioni fisiche e/o psichiche non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione.

Le “Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali per Anziani” (art. 66 afferenti al ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) erogano prevalentemente servizi socioassistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio. Nelle RSSA Anziani possono accedere anche persone diversamente abili gravi, affette da demenze senili, morbo di Alzheimer e demenze correlate pur non avendo raggiunto l’età dei 64 anni.

Le RSSA sono collegate funzionalmente con i servizi sociosanitari dell'Ambito e del distretto, comprendenti l'assistenza medico-generica, l'assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre l'incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate.

R.S.S.A. Anziani - Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani - Strutture

