Servizio di Assistenza Domiciliare a Bari: tutte le informazioni utili

Nella vita di un anziano può arrivare il momento in cui per proseguire un’esistenza dignitosa c’è bisogno di un aiuto, di un sostegno umano su cui fare affidamento per poter svolgere le normali attività quotidiane. Occorre quindi richiedere l’assistenza di una persona che possa essere un sostegno e sostituire i familiari laddove questi sono impossiblitati a dare un aiuto concreto.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare anziani - S.A.D - eroga prestazioni socio-assistenziali di Welfare leggero che non afferiscono all'area sanitaria, con la finalità di salvaguardare l’autonomia dell’anziano nel proprio domicilio ed evitare il ricovero in istituto.

L’assistenza domiciliare prevede prestazioni di :

aiuto nel governo della casa;

preparazione dei pasti;

cura e igiene della persona;

accompagnamento presso presidi e servizi;

acquisto generi alimentari, pagamento bollette.

A chi è rivolto?

E’ un servizio rivolto a persone anziane che abbiano compiuto i 65 anni d’età, residenti nel Comune di Bari, in condizione di disagio per parziale o totale non autosufficienza e che comunque non siano in grado, anche temporaneamente, di provvedere al soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali.

Come fare domanda?

L'accesso al Servizio di assistenza domiciliare avviene attraverso esplicita richiesta del cittadino in difficoltà o dei suoi familiari presso lo sportello del Segretariato Sociale del Municipio di appartenenza.

Documenti da allegare:

Copia documento di riconoscimento;

DSU rilasciata dal CAF attestante l’avvenuta richiesta di certificazione ISEE ordinario o socio-sanitario per anziani non autosufficienti);

Certificato medico attestante lo stato di salute,

Idonea documentazione a riprova dell’invalidità,

Autocertificazione attestante l’impossibilità per i familiari ed i conviventi a garantire in modo adeguato la cura del soggetto richiedente,

Eventuale altra documentazione attestante lo stato di necessità del richiedente

Dove consegnare la documentazione?

MUNICIPIO 1 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE (VIA TREVISANI, 206)

Numero di telefono : 080/5772914

Numero di fax : 080/5772929

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Trevisani,206 70123 BariMUNICIPIO 1 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE (VIALE ARCHIMEDE, 41/A)

Numero di telefono : 080/5773261

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Viale Archimede,41 70126 BariMUNICIPIO 2 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5774844

Numero di fax : 080/5774820

Numero di Email PEC : segrsoccirc3.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 .- 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 .- 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 .- 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Stradella del Caffè,26 70124 BariMUNICIPIO 3 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5774642

Numero di fax : 080/5774640

Posta elettronica : municipio3@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Vincenzo Ricchioni,1 70123 BariMUNICIPIO 4 - SERVZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5774906

Numero di fax : 080/5774917

Posta elettronica : municipio4@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Vittorio Veneto,92 70131 Carbonara di Bari

MUNICIPIO 5 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5776043

Posta elettronica : municipio5@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Piazza Gianmarko Bellini,1 70128 Bari

Ci sono dei costi?

L’utente è tenuto a compartecipare alla spesa, in relazione alla propria situazione patrimoniale autocertificata, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento per l’accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali del Comune di Bari (D.C.C. 00035/2016).

