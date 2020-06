Laboratori occupazionali per over 60: informazioni utili

Nel comune di Bari come anche nella provincia si cerca di prestare una maggiore attenzione alle persone più deboli e sole come gli anziani. Per questo durante gli anni si organizzano dei laboratori occupazionali over 60 con il fine di sostenere le persone nel mantenimento della propria autonomia e cura di sé, aiutandole a continuare a svolgere le attività quotidiane nel miglior modo possibile.

Queste strutture, così come le residenze sanitarie e i centri per anziani rappresentano un vero e proprio supporto allo stato di salute e al benessere psicofisico dell'anziano, poiché vengono organizzate stimolanti attività di gruppo o indidivuali gestite da un professionista del settore.

Nel corso degli anni l’assessorato al Welfare del comune di Bari ha finanziato diversi progetti nell’ambito degli interventi di sostegno alla terza età per contrastare situazioni di povertà e solitudini. Sono progetti nati spesso in collaborazione con diverse realtà locali che prevedono diverse attività, tutte gratuite e programmate per le persone anziane che vivono maggiormente momenti di solitudine e isolamento.

Qui alcuni riferimenti per cercare attività e laboratori occupazionali rivolti agli anziani nel comune di Bari

Cooperativa progetto città

Centro Sociale Polivalente per Anziani art.106