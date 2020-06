Spesa a domicilio per anziani: numeri utili di supermercati a Bari

Gli anziani spesso hanno difficoltà a muoversi da soli ed a svolgere alcune azioni quotidiane. Fare la spesa in autonomia può essere un vero impedimento e per questo necessitano di essere accompagnati o di essere aiutati da attività commerciali che possono offrire il servizio di consegna della spesa a domicilio.

Nella realtà barese ci sono una serie di supermercati e negozi di fiducia che offrono il servizio di consegna a domicilio.

Qui di seguito trovate alcuni riferimenti:

- Coop Master Puglia con l'elenco di tutti i negozi e il numero per gli Ordini telefonici +39 3456030207 - Assistenza e Ordini Spesa a Domicilio

- DOK Supermercati: si può ORDINARE la SPESA A DOMICILIO CHIAMANDO IL NUMERO 3480919291 OPPURE

TRAMITE MEGAAPP

- Speasy.it è un servizio innovativo di prenotazione della spesa da casa. In caso di consegna a casa, il pagamento deve essere effettuato al momento della consegna (contanti o POS). Qui ecco come funziona con le Zone attive per la consegna a casa.

- Famila con

Famila Bari Livatino

Via Livatino 46, Bari 080/5033284-5

Via Livatino 46, Bari

Famila Bari Livatino 080/5566142

Viale della Resistenza 46, Bari

- GMSupermercati Prenota la merce che desideri telefonicamente: ci pensa GM a portartela direttamente a casa grazie al servizio a domicilio. Un’altra soluzione è quella di ordinare la spesa per telefono o tramite email e trovarla pronta per il ritiro quando si desidera.

Per maggiori informazioni, contattare direttamente il negozio, utilizzando il numero di telefono che nella pagina web corrispondente.

Servizio disponibile per i punti vendita:

- Carrefour scaricando Supermercato24 o Glovo

Qui gli esercenti per ogni quartiere di Bari che offrono il servizio di consegna a domicilio

'Io vengo a casa', l'app per cercare le attività che offrono il servizio di consegna a domicilio