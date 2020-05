Lunedì 18 e martedì 19 maggio riaprono la Biblioteca, il Museo archeologico e la Pinacoteca metropolitana di Bari

Lunedì toccherà alla Biblioteca metropolitana “De Gemmis” ed al Museo archeologico, mentre martedì 19, dopo più di due mesi, riapre la Pinacoteca “C. Giaquinto”.

In linea con le indicazioni diramate dal Comitato Tecnico Scientifico tutte le sedi sono state sanificate, l'ingresso dei visitatori sarà contingentato, sono stati adottati accorgimenti logistici per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, sono stati esposti cartelli informativi e segnaletica per il rispetto delle norme di sicurezza, percorsi di visita a senso unico, servizi igienici distinti per il personale interno e per i visitatori, dispenser per la sanificazione delle mani, e l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative.

Il Museo archeologico (ore 10.00 – 16.00) e la Pinacoteca metropolitana (ore 9.00 – 19.00) osserveranno i consueti orari di apertura, mentre la Biblioteca “De Gemmis” dal 18 al 22 maggio sarà aperta dalle 8.30 alle 14.00, e dal 25 maggio riprenderà gli orari consueti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14 e dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 8.30 alle 14.