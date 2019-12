Cosa regalare a Natale? Le migliori app su tante idee regalo

Natale si avvicina, c'è chi è in anticipo con le decorazione della casa in perfetto stile natalizio e chi sa già da qualche tempo cosa regalare per questa splendida festa. Ci sono poi quelli dell'ultimo minuto, gli eterni indecisi che non sanno mai cosa regalare ad amici e parenti correndo il grande rischio di regalare doppioni o cose terribilmente inutili. Insomma, sarebbe bello trovare un modo per annotarsi i regali e le idee anche durante l'anno, in modo da avere sempre la situazione sotto controllo quando arrivano le festività.

Succede anche il contrario: qualche familiare vi chiede cosa desiderate per Natale, e voi vi fate trovare impreparati, con le cose a cui avevate pensato tempo fa che proprio non vi vengono più in mente.

Oppure, vi è mai capitato di avere i regali ma di esservi dimenticati di comprare la carta per impacchettarli?

In questo ci può aiutare la tecnologia, con alcune app molto utili, eccone alcune:

Natale - Lista Regali (iOS)

Per tenere traccia dei regali fatti e da fare, aggiungendo utili informazioni come il prezzo, e tenendo sotto controllo le cose comprate negli anni addietro, per evitare di regalare due volte la stessa cosa.

Lista Regali di Natale (Android)

Anche questa app permette di tenere traccia dei regali fatti e da fare, controllando il budget e segnando anche le date entro le quali comprare tutto. E se si teme che qualcuno possa sbirciare... c'è anche la password per proteggere la lista.

Homemade Idea regalo (Android)

Un'applicazione che contiene un sacco di idee regalo da realizzare con il fai da te, per creare pensierini unici e creativi per ogni tipo di persona ed evento.

Gift Wrapping Tutorial (Android)

Una volta che abbiamo il regalo, dobbiamo pur sempre incartarlo. E se ci siamo dimenticati la carta e i sacchetti giusti, ecco alcune alternative fai da te per trasformare fogli e giornali in carinissimi pacchetti.

Buoni sconto & coupon (Android)

L'app raccoglie le varie occasioni di risparmio presenti sul web; si avrà dunque sempre una panoramica sui principali negozi e store che fanno sconti e offerte speciali. Per chi è a caccia del regalo giusto e non vuole spendere molto.