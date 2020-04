Congiunti e autocertificazione, cambia qualcosa?

A brave scatterà la 'Fase 2' dell'emergenza Covid-19, esattamente da lunedì 4 maggio 2020. Molti si stanno domandando se verrà emesso un nuovo modulo per l'autocertificazione. Assolutamente no, almeno per ora. Da lunedì verrà introdotta la possibilità di andare a visitare un congiunto.

Entro sabato 2 maggio 2020 la presidenza del Consiglio farà chiarezza sui criteri della definizione di parenti, quali si potranno considerare come congiunto (e se quindi potranno essere compresi anche gli affetti considerati stabili).

Al momento, prendendo in considerazione l'art. 307 del codice civile, per congiunti devono considerarsi solamente parenti ed affini: "S’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole".

Modello autocertificazione - Come comportarsi

Riempire tutti gli spazi sull'identità della persona che effettua lo spostamento

Inserire l'indirizzo dal quale è cominciato lo spostamento e quello di destinazione

Barrare la casella 'situazione di necessità'

Nella parte 'a questo riguardo dichiara che' bisognerà specificare che si tratta della visita ad un congiunto, inserendo il grado di parentela ma non la sua identità.

Modulo per l'autocertificazione è scaricabile qui