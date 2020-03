Autocertificazione per gli spostamenti in formato digitale: ecco arriva l'app sullo smartphone

L'autocertificazione è diventata d'obbligo per tutti gli spostamenti: bisogna portarla sempre con sè ed esibirla alle Forze dell'Ordine. Questo è quanto stabilito in base alle misure di contenimento del coronavirus, emanate dal decreto governativo tra il 7 e l'8 marzo 2020. Sicuramente avere un foglio rappresenta un'incombenza se pensiamo alla necessità di stampare e riempire a mano il modulo. Per questo un 30enne di Cagliari, Cristian Pibia, programmatore in un call center, ha messo a punto una versione digitale che può essere portata sempre con se nello smartphone. Il link per compilare e scaricare la versione digitale dell'autocertificazione lo trovate qui.

Intervistato dal Corriere della Sera, Cristian ha spiegato che l'applicazione garantisce la massima sicurezza dei dati. Tra l'altro, nelle ultime ore, il giovane programmatore ha anche modificato e migliorato l'app, inserendo una modalità riservata alle sole forze dell’ordine, che così possono registrare più facilmente e velocemente le autocertificazioni dei cittadini in movimento: a poche ore dal lancio la versione digitale dell'autocertificazione è stata scaricata più di 15mila volte .

Nelle info dell'apposito sito, ecco le risposte alle domande più frequenti:

È un sistema ufficiale?

No. Non è un sistema ufficiale del Governo o della Regione. È una semplice web-app che permette di creare con facilità e pochi click una autocertificazione degli spostamenti.

È valido come certificato?

Risposta: Si. Il certificato è valido ai fini dimostrativi e firmato digitalmente. La firma viene applicata digitalmente con il proprio nome e cognome, Data ufficiale e indirizzo ip al momento della firma. Il documento è redatto secondo il DCPM del 9 Marzo 2020 e verrà costantemente aggiornato in caso di successive modifiche.

