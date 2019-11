Tutti pazzi per il "black friday": pioggia di sconti a Bari e provincia

Anche Bari fa il conto alla rovescia per il 29 novembre, giorno di sconti e promozioni nei centri commerciali e nei negozi del centro dov'è ormai tutto pronto per il rito dello shopping prenatalizio. Mancano poche ore al giorno più nero dell'autunno per chi è malato di shopping compulsivo e per chi invece è semplicemente alla ricerca di qualche buona idea per Natale.

Il black friday, è davvero uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, tradizionalmente fissato negli Stati Uniti l'ultimo venerdì del mese di novembre, anche per i baresi diventano protagonisti di una vera caccia all'affare.

Questa tradizione americana ha preso sempre più piede e con sempre maggior successo anche in Puglia .E’ un momento importante per il commercio e per rivitalizzare l’economia della grande distribuzione ma anche negozi e piccole realtà commerciali che partecipano all'evento mondiale con promozioni in qualsiasi settore: parliamo di grandi e piccoli elettrodomestici, tv di ultima generazione, notebook, smartphone… insomma, roba costosa. Prodotti che, nel resto dell’anno, si fa un po' più fatica ad acquistare per questioni di budget, quest’anno saranno invece alla portata di tutti.

Black Friday is coming! Ecco che anche Bari si prepara al suo 29 novembre alla ricerca di sconti che toccano il 50% o addirittura al 70%. Tante incredibili promozioni nei negozi: