Come lavare i capi in lavatrice: i consigli per un bucato perfetto

Lavare a mano a volte risulta più facile che lavare in lavatrice dove bisogna fare attenzione tra capi chiari, colorati e capi scuri. Può infatti capitare di ritrovarsi una maglietta bianca diventata rosa, o un lenzuolo grigio al posto di uno bianco. Per fare una lavatrice perfetta esistono alcune regole che bisogna rispettare: vediamole insieme.

Bucato perfetto: cosa fare prima di inserire un vestito in lavatrice

Ci sono alcuni passaggi fondamentali, che dobbiamo considerare opportunamente prima di inserire il bucato in lavatrice.

Per prima cosa dobbiamo:

assicurarci che le tasche dei pantaloni siano vuote;

verificare che i bottoni siano ben cuciti o sistemarli prima del lavaggio;

Ricordarci che dobbiamo trattare prima del lavaggio eventuali macchie.

Bucato perfetto: come dividere i capi da lavare

Dopo aver terminato la preparazione dei capi, inizia un'altra fase importantissima. Dobbiamo dividerli in base al colore, separando i bianchi dai colorati chiari e da quelli scuri. In questa fase è molto importante controllare l'etichetta. In questo modo potremo scegliere la giusta temperatura per evitare di rovinare i nostri capi.

Bucato perfetto: con il detersivo non serve esagerare

Basta poco detersivo per avere un risultato perfetto. Non serve, infatti, esagerare con le quantità. Per questo è preferibile usare prodotti naturali e aggiungere al lavaggio un cucchiaio di bicarbonato.

Bucato perfetto: le regole che dobbiamo rispettare

Per fare un bucato perfetto senza rovinare i nostri vestiti dobbiamo rispettare alcune semplici regole sulla temperatura da scegliere in base al tipo di indumento.

Come lavare il bucato in lavatrice: i trucchi e i consigli