Come togliere l'odore di aglio dalle mani

L'aglio è un ingrediente molto utilizzata nella nostra cucina mediterranea. Ma accade che dopo aver cucinato e finalmente lavato tutti i piatti ci accorgiamo che le nostre mani odorano ancora di aglio. Esistono tante piccole soluzioni per eliminare questo odore. Scoprite con noi questi trucchi semplici e veloci.

Prezzemolo tritato

In una cucina di non può mancare oltr all'aglio anche il prezzemolo, lo utilizziamo spesso nei nostri piatti. Se avete qualche foglia di prezzemolo tritatela e strofinatela bene sulle dita. Le foglie di prezzemolo riescono ad eliminare quell'odore ostinato di aglio sulle mani.

Limone

Come l'aceto, anche il limone ha un'ottima potenzialità anti odore. Infatti questo ingrediente si consiglia anche per eliminare gli odori del pesce dalle dita.

Spugnetta in acciaio inox

Da sempre si sa che l'accio è un grande alleato contro contro gli odori. Sapete che esistono delle saponette in acciaio da tenere tra le mani sotto un getto d’acqua fredda per circa 30 secondi? Se ne siete sprovvisti in casa allora usate pure la spugnetta in acciaio inox e il risultato sarà lo stesso.

Il dentifricio

Mettete su palmi e dita una buona dose di dentifricio e lasciate agire per qualche minuto e poi sciacquate con acqua tiepida: non avrete più il cattivo odore sulle vostre mani.

Aceto bianco

E' davvero miracoloso Miracoloso per eliminare qualsiasi odore, anche quello più difficile come quello dell’aglio. Versatene un po’ sulle mani magari unendolo ad una piccola quantità di olio d’oliva e strofinate bene. Finalmente potrete dire addio al cattivo odore dalle dita.

Bicarbonato di sodio

Sciogliere qualche cucchiaino di bicarbonato in pochissima acqua e sciacquare bene le mani. Avrete delle mani pulite,morbide e senza cattivi odori.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un'ottima soluzione per chi ama le soluzioni semplici e i profumi delicati magari mescolato a un cucchiaino di caffè in polvere. In questo modo eliminerete l’odore di aglio e le mani risulteranno profumate e morbide.