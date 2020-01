Case dell'Acqua a Bari: come prelevare l'acqua fresca e ridurre i costi e l'uso della plastica

Strutture che consentono di prelevare l'acqua fresca liberamente e in modo praticamente gratuito: anche a Bari potete bere dell'ottima acqua dalle 'Case dell'acqua'. Molte persone non gradiscono bere acqua che arriva nelle loro case dall’acquedotto pubblico e si fanno carico di una notevole spesa aggiuntiva acquistando l’acqua imbottigliata in commercio, in confezioni di un certo peso, da trasportare scomodamente fino a casa in gran quantità.

Un notevole business per le aziende del settore, considerando che ogni persona beve mediamente almeno un litro d’acqua al giorno.

L’acqua filtrata

Eppure l’acqua dell’acquedotto è controllata e garantita, di buona e a volte ottima qualità. Nulla da invidiare alle acque minerali in commercio, tranne il gusto, poco gradevole a causa del cloro, ed il gusto è importante. Per risolvere questo problema bisognerebbe filtrare l’acqua ed in commercio esistono diversi sistemi di filtraggio.

Un sistema di filtraggio valido, che nel tempo non crei più problemi di quelli che risolve,ha un costo notevole, qualche migliaio di euro. L’impianto va controllato e gestito con cura. Molte persone hanno scelto questa soluzione.

Le Case dell’acqua

Una valida alternativa è rappresentata dalle “Case dell’acqua”, presenti sul territorio di Bari ed in molti comuni della provincia che permettono alle persone di rifornirsi d'acqua, sempre dall'acquedotto, presso un distributore pubblico di acqua filtrata in forma liscia, refrigerata o gassata, riempiendo le proprie bottiglie, preferibilmente di vetro.

Un risparmio per i cittadini e meno plastica

L’offerta di un’acqua filtrata a tutti rappresenta un grande vantaggio economico per ogni persona. Un altro aspetto molto importante è rappresento dai vantaggi per l’ambiente derivanti da un minor utilizzo delle bottiglie di plastica che, anche se correttamente trattate nella raccolta differenziata, con le loro enormi quantità, incidono negativamente sull’ambiente per il trasporto e per i processi di riciclo.

Dove trovare le Case dell'Acqua a Bari: