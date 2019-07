Come richiedere il certificato di matrimonio al Comune di Bari

La persona interessata al rilascio della certificazione deve recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio di Stato Civile comunicando i dati relativi all’evento.

Se l'interessato risiede in un altro Comune o all'estero, o è impossibilitato a recarsi personalmente o tramite delegato direttamente presso gli sportelli, la richiesta, scritta e motivata, può essere inoltrata:

via posta a:

Ripartizione Servizi Demografici - Stato Civile - Ufficio Corrispondenza

Largo Fraccacreta, 1

70122 Bari

corredando la richiesta di fotocopia del documento di riconoscimento e di busta affrancata (o coupon internazionale in caso di richiesta dall'estero) per la risposta;

via mail/Pec ai seguenti indirizzi:

statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it

ufficio.statocivile@comune.bari.it

la richiesta deve essere corredata di copia del documento di riconoscimento

Il certificato di matrimonio può essere richiesto presso il Comune di celebrazione del matrimonio o presso il Comune di residenza degli sposi al momento della celebrazione, qualora l'atto risulti trascritto in quest'ultimo.

Validità

6 mesi dalla data del rilascio. Oltre questo termine, il documento è comunque valido se l’interessato dichiara e sottoscrive, in fondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.

NOTA BENE: dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, ecc.). Ciò a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L. 183/2011.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autocertificazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici Comunali dello Stato Civile potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno essere rilasciati certificati da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni.

I tempi

Immediato ovunque per i matrimoni celebrati dopo il 1° gennaio 1991.

Per i matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1991 bisogna recarsi presso la Delegazione dove è stato registrato l’evento, il documento sarà rilasciato entro 4 - 5 giorni dalla richiesta. Se la richiesta viene effettuata presso una delegazione demografica diversa da quella in cui l'evento è stato registrato, ci vorranno 8-10 giorni per il rilascio del documento.

