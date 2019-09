Agente a quattro zampe: come adottare un cane poliziotto

Gli appassionati sicuramente lo sapranno di sicuro ma forse non tutti sono a conoscenza del fatto che si può adottare un cane poliziotto. Come per tutti i poliziotti anche per i "Rex" italiani, arriva l'ora della pensione, e dopo anni di lavoro sono rimossi dal loro incarico e possono godersi senza privazioni l'affetto incondizionato di una famiglia.

I cani hanno bisogno di trovare il padrone giusto a cui affezionarsi. Come sempre è importante verificare che le caratteristiche del cane siano compatibili con quelle di chi intende adottarlo ed infatti in ogni canile, proprio per questo, prima dell’adozione, sono previsti appositi incontri tra l’animale, l’aspirante padrone ed il personale del centro che conosce bene il cane ed il suo carattere.

E’ una regola che ovviamente vale anche per l’adozione di un cane poliziotto. Sono animali addestrati e di carattere, il nuovo padrone dovrà avere una certa esperienza rispetto ai cani da guardia e da difesa.

Adozione di un cane poliziotto: il colloquio di verifica

Generalmente i cani poliziotti sono affidati ai loro conduttori, i loro compagni di lavoro con cui hanno condiviso anni di esperienze, ma non sempre gli agenti sono in condizioni di vivere in compagnia dei loro ex "colleghi" a quattro zampe. Per questo si è pensato di ricorrere all’adozione. Sul sito della polizia gli interessati possono trovare:

una scheda descrittiva del cane con il relativo profilo psicologico per consentire a chi vuole prenderli con sé una valutazione appropriata dell'impegno che intende assumere

il modulo per la domanda di adozione

il modulo di revoca ( per annullare la precedente richiesta)

Dopo aver valutato le schede, il Centro di Coordinamento dei servizi a Cavallo e Cinofili decide le assegnazioni. All'atto del ritiro, il futuro padrone sosterrà un colloquio di verifica della compatibilità caratteriale con il cane, e della capacità necessaria alla gestione dell'animale.

Quando ci sono cani disponibili, la Polizia di Stato li segnala a questo link.