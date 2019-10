Accesso gratuito allo stadio San Nicola rivolto a gruppi sportivi parrocchiali e scolaresche

L’assessorato allo Sport rende noto che sono disponibili cinquanta accrediti per l’accesso gratuito allo Stadio San Nicola in favore di gruppi sportivi parrocchiali e scolaresche, i cui componenti siano di età inferiore a 18 anni, in occasione di ciascuna partita che la SSC Bari disputerà nell’ambito del campionato 2019/2020.

Gli istituti scolastici e le parrocchie interessate possono inoltrare formale richiesta all’assessorato allo Sport, trasmettendola all’indirizzo di posta elettronica rip.cultura@comune.bari.it.

La richiesta, completa dei nominativi e corredata di copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, dovrà pervenire 15 giorni prima della partita prescelta: i nominativi e la data individuati non potranno essere cambiati. Ogni 5 ragazzi è richiesta la presenza di un accompagnatore (accompagnamento e trasporto sono a cura della scuola o della parrocchia richiedente).

I biglietti dovranno essere ritirati presso l’assessorato allo Sport il venerdì mattina antecedente la partita, dalle ore 9 alle ore 13. In base alle richieste pervenute, l’assessorato stabilirà, in autonomia, il numero degli accrediti da suddividere per tutti i richiedenti, utilizzando il criterio della rotazione per ciascuna partita.

Per ulteriori informazioni: ripartizione Culture e Sport, via Venezia 41 - Bari, tel. 080/5773860 fax 080/2172955.

L’avviso pubblico è disponibile sul sito del Comune di Bari a questo link.