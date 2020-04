Come coltivare le fragole in vaso: i consigli utili

E' tempo di fragole e molti appassionati sicuramente avranno provato a piantarle sul balcone di casa o in giardino.

Per chi si volesse buttarsi per la prima volta in questa bellissima avventura quale periodo migliore se non questo? Ecco allora qualche piccolo consiglio in merito.

Prendete delle fragole e valutate che non siano nè troppo mature e nè che abbiano delle macchie. Applicate su di esse una piccola pressione con le mani ed isolate i semini che ci sono sulla loro superficie, magari aiutandovi con un coltello. Dovete procurarvi circa una trentina di semini.

Scegliete il vaso che più vi piace purchè abbia una profondità di almeno 25 cm, che sia bucherellato e che abbia sul fondo circa 3cm di ghiaia per realizzare un buon drenaggio. Usate un terriccio semplice, uno dei quelli più comuni che trovate magari presso un rivenditore di prodotti da giardino e agricoltura.

Mettete i semini sul terriccio, in superficie, e poi annaffiate inumidendo tutto il terriccio.

Ora che avrete creato tutto l'habitat necessario per la crescita posizionate il vaso in un posto caldo e soleggiato perchè le fragole necessitano dalle 6 alle 8 ore di sole al giorno. Ricordate di annaffiare al mattino presto e alla base della piantina in modo delicato e di tenere il terriccio sempre umido ma mai zuppo.

