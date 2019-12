Regali di Natale senza stress: come organizzarsi in tempo e senza fatica grazie allo 'shopping intelligente'

Natale è molto vicino e c'è chi si organizza per tempo nel fare i regali e chi invece per vari motivi si riduce all'ultimo minuto e questo comporta davvero tanto stress. Ma fare i regali di Natale dovrebbe essere un piacere e non una fatica.

La corsa ai regali è una vera follia, traffico in tutte le vie delle città, file alle casse (anche fino a fuori dal negozio), centri commerciali intasati, il parcheggio che non si trova. Che stress! Ma c'è un modo per tornare a vivere il momento di fare i regali come una parentesi piacevole, divertente, in cui dilettarsi alla ricerca dei regali azzeccati ai vari destinatari?

Sì. La soluzione si chiama 'shopping intelligente'. Le opzioni da prendere in considerazione sono prevalentemente due: lo shopping nelle ore più inconsuete (mattina mentre tutti sono al lavoro, ora di pranzo), ma non tutti possono farlo e lo shopping online. Ormai sulle tante piattaforme di e-commerce e grazie agli e-shop dei più grandi brand, è possibile scegliere i regali di Natale in tutto relax da casa.

Una soluzione per chi non vuole correre e fare tutto male potrebbe essere di Amazon, che è soltanto uno dei tanti siti che offrono questo tipo di servizio. Il portale dello shopping online ha dedicato un'intera area ai regali di Natale. Una vera e propria vetrina consultabile da smartphone, tablet o pc, divisa meticolosamente in categoria (tecnologia, abbigliamento, casa, bambini, etc.) da sfogliare come un depliant.

Si guarda, si leggono e caratteristiche, si mette nel carrello. Si fa un altro giro, si individua un altro prodotto di interesse e si aggiunge al carrello. A spesa finita si riguarda tutto, sempre con calma, senza gomitate, spintoni, liti, nervosismi, esaurimenti vari, e, se tutto rispecchia le proprie esigenze, si procede all'acquisto.

Non c'è fila, la spedizione è gratuita o comunque è ad un prezzo molto esiguo. E il pacco arriva a casa (in alcuni casi anche già confezionato). Cosa c'è di più piacevole di fare i regali in questo modo. Lo stress sarà solo un lontano ricordo...

