Plastica da buttare: 5 idee originali su come riciclarla

Oggi si parla tanto di inquinamento dovuto alla plastica e delle possibili alternavite: si dovrebbe in realtà ridurre il suo smisurato spreco, e buttarla nella differenziata per poterla riciclare. Oggi infatti vi suggeriamo alcune idee furbe per riutilizzare le bottiglie in plastica direttamente a casa nostra realizzando una serie di oggetti estremamente utili e di uso comune. Ecco a questo proposito cinque modi per riciclare in modo creativo le bottiglie di plastica.

Salvadanaio

Le bottiglie di plastica sono l’ideale anche per realizzare un salvadanaio con il fai da te, basta decorare la bottiglia, darle la forma di un maialino ed il gioco è fatto. In questo modo potrete insegnare ai vostri bambini non solo l’importanza del riciclo, ma anche quella del risparmio.

Portapenne

Con le bottiglie di plastica potrete realizzare anche un semplice portapenne tagliando la parte superiore della bottiglia, sempre utile per la cameretta dei vostri bambini.

Portaoggetti

Per ovviare al problema dei piccoli oggetti che in casa si perdono sempre, un modo pratico per tenere tutto in ordine potrebbe essere quello di realizzare piccoli contenitori con il fondo delle bottiglie di plastica. Per completare l'opera, potete tagliarli in modo particolare, oppure decorarne la superficie.

Lampada

Di lampade realizzate con le bottiglie ormai ne vediamo di tutti i tipi, anche i brand di illuminotecnica più famosi propongono diversi modelli in plastica. Perché quindi non realizzare degli splendidi modelli di lampade fai da te con le bottiglie? Basta scegliere la forma che più si desidera.

Giardino verticale

Le bottiglie di plastica sono perfette come vasi per le piante di piccole dimensioni. Potete dar loro forme diverse, tagliarle e sperimentare l’inserimento di numerose tipologie di piante. Non dimenticate di fare dei fori sul fondo in modo da far filtrare l’acqua. Un’idea potrebbe essere quella di riempire un’intera parete di bottiglie appese ad altezze diverse, come fosse un giardino pensile in verticale.