Cenere del camino: i 5 ricli intelligenti da usare in casa

I camini a legna sono il punto forte della casa, creano un'atmosfera accogliente e sono una buonissima fonte di calore naturale. Sapevate che i loro residui di cenere possono essere utilizzati come ottimi rimedi naturali in disparate faccende domestiche? Oltre ad essere a costo zero, infatti, la cenere del camino a legna è molto efficace per la cura del giardino e della casa. Inoltre, grazie alla sua natura versatile, può essere utilizzata per la pulizia di numerosi oggetti. Scopriamo insieme cinque usi alternativi della cenere del camino a legna.

Sapone fai da te

Tra gli antichi riutilizzi della cenere tramandati di generazione in generazione non può di certo mancare il sapone, che può essere tranquillamente preparato in casa con un po’ di acqua e dell’olio extravergine di oliva. Il processo di preparazione è semplice, basta unire un po' di cenere all’olio e l'acqua.

Acciaio inox e argenteria

La cenere della legna può essere utilizzata anche per la pulizia e la lucidatura dell’acciaio inox (soprattutto per le pentole e i coperchi) ma anche per l'argenteria in generale. Il composto può essere preparato in modo molto semplice, dopo aver setacciato la cenere con un colino, versatene due cucchiai in un bicchiere e aggiungete dell'acqua fino ad ottenere un composto cremoso da strofinare sulle superfici con una spugna.

Compost

La cenere ricavata dalla legna è molto utile per arricchire il compost. La sua azione è molto efficace con il compostaggio delle bucce di agrumi, che possono essere conservate a parte in un secchiello con della cenere, attenzione però alla quantità che non deve essere eccessiva.

Fertilizzante naturale

A seconda del tipo di coltivazione, con un po’ di cenere è possibile bilanciare il pH di un terreno troppo acido. Ricordiamo, però, di non applicare la cenere sui terreni in cui è prevista la coltivazione di piante che crescono meglio su suoli acidi.

Facilitare lo scioglimento di neve e ghiaccio

La cenere è anche un’ottima alternativa al sale per facilitare lo scioglimento del ghiaccio o della neve sulle strade o davanti casa. Basta semplicemente cospargere della cenere sul suolo ghiacciato. Inoltre, quest'ultima può essere utilizzata anche come rimedio preventivo in caso di gelata notturna.