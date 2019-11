Cuccia per cani da esterno: le caratteristiche per tenere al sicuro gli amici a quattro zampe

Se avete una casa con giardino e state pensando di acquistare una cuccia per il vostro amico a quattro zampe allora vi suggeriamo qualche consiglio utile sulle diverse le caratteristiche da tenere presente per decidere la collocazione giusta ed il tipo di cuccia. E’ una scelta fondamentale ed è soprattutto un regalo che fate al vostro cane, forse il più importante per proteggerlo e farlo star bene.

Cos’è la cuccia per un cane

La cuccia è innanzitutto il posto dove riposare , non solo di notte, anche per più di 12 ore al giorno. Per il nostro cane deve essere un posto accogliente.

, non solo di notte, anche per più di 12 ore al giorno. Per il nostro cane deve essere un posto accogliente. D ’estate , molto facilmente, di notte preferirà sdraiarsi davanti alla porta di casa e anche di giorno se il posto risulterà per lui silenzioso e piacevole. Altrimenti di giorno cercherà un altro posto, un buon posto per riposare, all’ombra nelle giornate più calde dell’estate, al sole invece, in primavera.

, molto facilmente, di notte preferirà sdraiarsi davanti alla porta di casa e anche di giorno se il posto risulterà per lui silenzioso e piacevole. Altrimenti di giorno cercherà un altro posto, un buon posto per riposare, all’ombra nelle giornate più calde dell’estate, al sole invece, in primavera. E’ in inverno che la cuccia diventa più importante perché deve ripararlo dal freddo e dalle intemperie. In quei mesi dovrà essere il posto più accogliente e caldo per lui, dove trascorrerà molte ore. Ottimo se dall’interno potrà vedere la porta di casa perché il nostro cane è sempre lì, in attesa del suo padrone.

che la cuccia diventa più importante perché deve ripararlo dal freddo e dalle intemperie. In quei mesi dovrà essere il posto più accogliente e caldo per lui, dove trascorrerà molte ore. Ottimo se dall’interno potrà vedere la porta di casa perché il nostro cane è sempre lì, in attesa del suo padrone. L’altra importante considerazione è che la cuccia è casa sua, il posto tutto suo , la sua tana dove sentirsi protetto, nascosto e dove non deve essere disturbato. Il nostro cane non vede l’ora di stare con noi, per giocare, per fare una passeggiata o semplicemente per starci vicino mentre sistemiamo i fiori o leggiamo il giornale. Qualche volta però ha bisogno di stare da solo, tranquillo nella sua cuccia. In questi casi non bisogna disturbarlo.

, la sua tana dove sentirsi protetto, nascosto e dove non deve essere disturbato. Il nostro cane non vede l’ora di stare con noi, per giocare, per fare una passeggiata o semplicemente per starci vicino mentre sistemiamo i fiori o leggiamo il giornale. Qualche volta però ha bisogno di stare da solo, tranquillo nella sua cuccia. In questi casi non bisogna disturbarlo. Una regola importante è che nessuno deve mettere le mani e tanto meno entrare nella cuccia se non per le pulizie. Ma anche in questo caso, il suo padrone prima lo chiamerà dall’esterno e solo quando lui è uscito provvederà alla pulizia della cuccia. E’ una regola importante che bisogna insegnare soprattutto ai bambini.

Caratteristiche della cuccia da esterno