Scrivere un reclamo: i consigli utili per redigere la lettera

Spesso ci troviamo ad essere insoddisfatti di un servizio e per questo bisogna intervenire comunicando il nostro malcontento all'ente o all'attività commerciale interessati. Come scrivere quindi un reclamo? Quando bisogna inviarlo? Che tono usare? Ecco la guida con tutte le informazioni per redigere una lettera di reclamo in modo corretto.

Che cos’è un reclamo?

Il reclamo è una lettera formale con cui il cittadino insoddisfatto lamenta un disservizio, un ritardo dei mezzi pubblici, una fattura troppo elevata o un prodotto che si è rivelato difettoso. Con il reclamo non solo ci si lamenta del danno subito ma si chiede anche all’Ente una forma di riparazione.

Come va inviato?

Quando si è intenzionati a fare un reclamo occorre rispettare le modalità di invio previsto. Molto spesso l’Ente che si vuole contestare predispone sul proprio sito Internet moduli online da compilare per contestare i disservizi. Quando questi non sono disponibili, il consumatore potrà scrivere il reclamo al pc ed inviarlo tramite raccomandata A/R o per Posta elettronica certificata.

Ci sono dei termini da seguire?

Affinché il reclamo vada a buon fine, bisogna rispettare dei termini. Questi, alcune volte sono determinati, altre no. Per esempio:

danno da vacanza rovinata a causa del tour operator, entro 10 giorni dal ritorno del viaggio;

acquisto di un bene difettoso, entro 8 giorni dalla scoperta del difetto/guasto;

fatture luce, gas, telefono, acqua, prima della scadenza indicata sulla bolletta;

irregolarità nell’estratto conto, entro 60 giorni dalla ricezione dell’estratto conto stesso.

Si ricorda che il termine di prescrizione generale dei diritti dei consumatori è di 10 anni.

La richiesta di risarcimento

Per poter chiedere il risarcimento, occorre documentare in maniera precisa e puntuale l’entità del disservizio e l’eventuale danno subito. Per esempio alla lettera di reclamo si potranno allegare scontrini e ricevute che provino le spese ulteriori sostenute a causa del disservizio. Si consiglia sempre di conservare gli originali.

Gli accorgimenti da seguire

Per ottimizzare le possibilità che il reclamo venga accolto ci sono degli accorgimenti da seguire. Fondamentale è indicare precisamente le proprie generalità, e gli estremi delle fatture. Del reclamo si consiglia sempre di conservare una copia così come anche una prova dell’avvenuto invio.

Quale tono usare?

Si consiglia di usare un tono formale e spiegare il più dettagliatamente possibile la vicenda. Non bisogna limitarsi ad una semplice lamentela ma avanzare una richiesta, ad esempio la rimozione di un servizio, il rimborso della somma pagata o il risarcimento del danno. Se non otteniamo nessuna risposta dall’Ente, si potrà provare a contattare una delle associazioni dei consumatori e provare con un reclamo collettivo.