Codice ICCID della propria Sim: come recuperarlo

Se dovete effettuare ad esempio le pratiche di portabilità del numero telefonico oppure il cambio di formato SIM e la relativa sostituzione allora occorre conoscere il codice ICCID della SIM,Integrated Circuit Card ID, ossia il un codice seriale costituito da una sequenza di 19 numeri che serve a identificare la SIM, distinguendola dalle altre.

Per recuperare questo codice occorrono dei piccoli passaggi fondamentali seguendo le operazioni dal menu del telefono o grazie all'ausilio di applicazioni apposite.

Ricordate una cosa, che il codice numerico lo potete trovare nella parte posteriore della scheda SIM. Può capitare purtropo che la vostra SIM risulti illeggibile perchè vecchia e usurata. Ma niente paura a tutto c'è una soluzione, potete recuperare il codice anche attraverso qualsiasi sistema operativo.

Se avete iPhone o su un iPad seguite i passaggi specifici che prendono le mosse dal menu Impostazioni per poi muoversi su Generali. A questo punto bisogna cliccare su Info e lì sarà possibile trovare la sequenza numerica.

Su Android, invece è necessario che scarichiate un’app crata appositamente per queste situazioni. Questa fornisce informazioni sul codice ICCID e si chiama SIM Card su Play Store. Una volta installata l'app, deve essere avviata e dopo appena pochi secondi mostrerà il codice seriale, esattamente dove corrisponde la voce ICCID. Attenzione, però, spesso accade che l’applicazione non dia il numero seriale esatto, ma aggiunga una cifra in più alla fine, che basta eliminare per avere il numero corretto.

Esiste anche un’altra App, che opera su Android: si chiama Sim Details, che mostra il seriale della SIM e, inoltre, offre informazione utili che lo riguardano. Sim Details fornisce anche i dettagli, attraverso schede separate, per ogni SIM dei cellulari Dual SIM, Triple SIM, Multi SIM.