Come riciclare il cioccolato delle Uova di Pasqua: due ricette facili e veloci

Durante il periodo di Pasqua magari avete accumulato in dispensa del cioccolato, le uova che avete avuto in regalo orami ridotte in tanti piccoli pezzi. Come riciclarli? Se non sapete più come altro consumarli perchè magari vi siete stufati ecco come creare nuove dolci prelibatezze. Vi consigliamo due ricette facili e veloci utilizzando il cioccolato sia fondente che al latte

Crema di cioccolato

La crema di cioccolato ricavata dalle uova di Pasqua è facilissima da preparare, e può essere servita anche come dessert freddo dopo un pranzo o una cena.

Ingredienti

180 grammi di cioccolato fondente

500 gr di latte parzialmente scremato

1 aroma alla vaniglia

150 gr di zucchero

4 tuorli

40 grammi di amido di mais

sale

Procedimento

Sbriciolate il più possibile le uova di Pasqua raccogliendo tutto in una ciotola Prendete il latte e versatelo in una pentola Aggiungete l'aroma alla vaniglia e portate il latte quasi a ebollizione e spegnete Prendete un pentolino, versateci lo zucchero e i 4 tuorli d'ovo e mescolate Poi aggiungere l'amido di mais e un pizzico di sale Prendete la pentola con il latte e versatelo sul composto dove avete precedentemente amalgamato uova e zucchero e mescolate a fiamma bassa Quando il composto sarà diventato quasi una crema aggiungete il cioccolato delle uova che avere sbriciolato in precedenza e mescolate fino a ottenere la crema

Torta al cioccolato

La torta al cioccolato è forse la più apprezzata: un dolce dal gusto inconfondibile, che vi farà leccare i baffi!

Ingredienti

4 uova

80 g di zucchero

250 g di cioccolato al latte delle uova di Pasqua

110 g di burro

40 g di fecola

15 g di farina 00

una bustina di vanillina

un goccio di Strega

Procedimento

