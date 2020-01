Come pulire e igienizzare la moquette di casa e ufficio

Alcune abitazioni ed uffici hanno il pavimento rivestito di moquette. Questa tipologia di pavimentazione tessile, molto confortevole ed eccezionalmente morbida attenua i rumori perché è una pavimentazione insonorizzante, inoltre è una valida soluzione per la stagione invernale e per chi vive in luoghi molto freddi e desidera una casa calda e confortevole. Chi ama la moquette, però, sa bene quanto accurata e meticolosa debba essere la sua pulizia. La moquette, infatti, tende a trattenere al suo interno polvere, briciole, capelli e sporcizia, dunque deve essere sottoposta a pulizie ordinarie costanti, in modo che tutto ciò non si accumuli. Scopriamo insieme come procedere per un'accurata e corretta manutenzione.

Pulizia ordinaria

Pulire la moquette almeno una o due volte a settimana sarebbe l'ideale. Dopo aver aspirato tutta la superficie da trattare, potete passare al lavaggio vero e proprio. Quest'ultimo può avvenire anche con metodi naturali. Tutto quello di cui avrete bisogno è del bicarbonato di sodio da cospargere sulla moquette e lasciar agire per qualche ora per poi rimuoverlo con l’aiuto dell’aspirapolvere.

Pulizie profonde

Almeno una volta ogni anno è importante fare una pulizia più profonda della moquette, anche in questo caso possiamo utilizzare un detergente home made e super naturale. Basta procurarsi:

1 litro di acqua;

1/2 bicchiere di alcool denaturato;

1 bicchiere di aceto bianco.

Mischiate in una ciotola tutti gli ingredienti e mettete il composto in un flacone spray. A questo punto il nostro detergente è pronto all'utilizzo.

Eliminare le macchie d’unto

Come rimuovere invece le macchie ostinate? Anche in questo caso possiamo ricorrere a metodi naturali, maggiormente sicuri per la nostra salute oltre che vantaggiosi per il nostro portafoglio. Se la macchia è fresca possiamo intervenire tempestivamente con dell’amido di mais o di riso per assorbirla in fretta, e utilizzare una spazzola per tessuti per rimuoverla.