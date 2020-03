Bari, dove fare la spesa online e i servizi a domicilio per affrontare l’emergenza Coronavirus

In piena emergenza coronavirus, molti supermercati e negozi baresi stanno rafforzando i servizi di consegna a domicilio già attivi o stanno attivando le consegne a domicilio, offrendo in alcuni casi anche il servizio gratuitamente. Un contributo importante soprattutto per aiutare le persone più in difficoltà e per diffondere il più rapidamente possibile il messaggio #iorestoacasa in modo da ridurre al minimo gli spostamenti non strettamente necessari.

Qui di seguito trovate alcune realtà baresi che offrono questo servizio. L'elenco è in aggiornamento.

DOK Supermercati

Speasy.it

Famila

Supermercato24

GMSupermercati

Coop online

Carrefour

Anche molti negozi presenti nella provincia offrono questo servizio: molte informazioni le potete trovare direttamente sui social.

+++++ elenco in aggiornamento +++++