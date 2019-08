Come richiedere la carta d'identità per cittadini con difficoltà motorie e di salute

I cittadini che per motivi di salute non possono presentarsi personalmente presso gli uffici anagrafici per rinnovare la propria carta d'identità, possono usufruire del servizio reso a domicilio dal Comune di Bari, purché siano in possesso della seguente documentazione:

certificato rilasciato della ASL ai sensi della Legge 104/92, attestante la sensibile riduzione motoria o l’incapacità di deambulare autonomamente;

certificazione rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/92, che attesti la sensibile difficoltà di deambulazione;

verbale integrale dalla Commissione di 1ª Istanza.



Il servizio a domicilio ha un costo di 40 €, ma è prevista l’esenzione per i cittadini con reddito ISEE inferiore a 20.000 €. N.B. Il servizio di rilascio della carta d'identità a domicilio è sospeso dall'1 al 31 agosto

Come fare

La persona interessata deve inviare la propria richiesta all’Ufficio Anagrafe centrale, utilizzando l’apposito modulo. La richiesta può essere effettuata a mezzo mail, con prenotazione telefonica o attraverso l’area “servizi online” del portale comunale (per accedere a quest'ultimo servizio è richiesta la registrazione al portale) .

DOCUMENTI DA ALLEGARE

certificato rilasciato della ASL ai sensi della Legge 104/92, attestante la sensibile riduzione motoria o l’incapacità di deambulare autonomamente;

fotocopia della certificazione rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/92, che attesti la sensibile difficoltà di deambulazione (se posseduta);

modello ISEE ai fini della gratuità del servizio in caso di reddito inferiore ai 20.000€;

n. 3 fotografie formato tessera, uguali, recenti, senza copricapi e/o senza occhiali da sole;

carta d’identità scaduta o altro valido documento di riconoscimento in corso di validità.



Successivamente la persona interessata sarà contattata telefonicamente per fissare la data della visita a domicilio

Validità 10 anni dalla data del rilascio. Può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza.

Dove

UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE - CARTE D'IDENTITÀ

Numero di telefono : 080/5773357 - 3304 - 3385

Numero di fax : 080/5773315

Numero di Email PEC : ci.anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Posta elettronica : uff.carte.identita@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.00

Martedì : 9.00 - 12.00

Mercoledì : 9.00 - 12.00

Giovedì : 9.00 - 12.00 e 15.30 - 17.00

Venerdì : 9.00 - 12.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Corso Vittorio Veneto,4 70122 Bari

I costi

Costo per il rilascio della carta d’identità:

€ 5,42

€ 10,58 in caso di duplicato per smarrimento

il pagamento sarà effettuato alla consegna della carta d’identità



Costo del servizio a domicilio

€ 40,00

Gratuito in caso di reddito ISEE inferiore a 20.000€

Il pagamento deve essere effettuato, entro due giorni antecedenti alla data fissata per il rilascio del documento, con una delle seguenti modalità:

con carta di credito dei circuiti VISA o MASTERCARD nella sezione "Servizi e pagamenti on line" (per accedere al servizio è richiesta la registrazione al portale)

(per accedere al servizio è richiesta la registrazione al portale) con bonifico sul conto corrente del Comune di Bari – Banca Unicredit – IBAN: IT16R0200804030000102893244 con causale “pagamento servizio a domicilio carte d’identità – Entrate diverse”

I tempi

Da concordare presso l’ufficio.

N.B. Il servizio potrebbe subire possibili sospensioni nei periodi estivo e natalizio.

(sito del Comune di Bari)