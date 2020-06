Posta elettronica certificata: tutte le informazioni per Bari

Negli ultimi tempi la Pec (Posta Elettronica Certificata) è un servizio davvero indispensabile, soprattutto utilizzato per lavoro e per ogni tipo di comunicazione con amministrazione ed enti pubblici.

Nonostante si parli di certificazione non ha alcuna corrispondenza all'estero. La sua efficacia è data dal fatto che un messaggio di posta elettronica certificata corrisponde ed ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevuta. La Pec, dunque, fornisce la prova della data e dall'ora di invio e di quella di ricezione della mail, oltre a dare prova del contenuto del messaggio inviato. Questo, però, è valido solo se i messaggi vengono scambiati tra due indirizzi Pec.

Un servizio che può essere utilizzato da tutti, e non solo per dialogare con la pubblica amministrazione, ma anche per scambiare messaggi con qualunque altro indirizzo Pec: cittadini, professionisti e aziende italiane. Inoltre, tutte le società sono obbligate a inserire un indirizzo Pec nel registro delle imprese, che corrisponde al proprio domicilio digitale.

Come funziona?

La Posta Elettronica Certificata funziona come un normale indirizzo di posta elettronica e, a seconda del tipo di casella scelto, si può avere a disposizione un numero limitato di spazio a disposizione per i messaggi. Inoltre, alcune caselle danno la possibilità di sfruttare diversi servizi: numeri di invio illimitati, ricezione di messaggi da indirizzi non certificati, notifica via SMS o l'archivio.

Vantaggi

La posta elettronica certificata offre maggiori garanzie legali della raccomandata A/R, perché, oltre a certificare la trasmissione con la funzione di marca temporale certifica la data, con la funzione di firma digitale certifica anche il contenuto della comunicazione, comprensivo di allegati e header del messaggio con destinatari, oggetto, indirizzi in cc e ccn. Rispetto alla trasmissione, oltre a certificare l'invio e la ricezione da parte del server del nodo destinatario della comunicazione, esiste la possibilità di certificare anche la notifica di lettura del messaggio. Tra i rincipali vantaggi di una Pec ricordiamo che:

ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata;

i messaggi possono essere consultati da ogni computer o smartphone connesso alla rete Internet;

l'avvenuta consegna al provider della mail viene garantita; nel caso non sia possibile recapitare il messaggio al destinatario, il mittente viene informato;

le ricevute di consegna hanno piena validità legale, anche se il messaggio non è stato effettivamente letto dal destinatario;

vi è tracciabilità della casella mittente;

vi è certezza sulla destinazione dei messaggi.

Come attivarla

E' possibile attivare una casella di Posta Elettronica Certificata con caratteristiche a norma di legge ma con offerte stabilite dal mercato può essere acquisita presso uno dei gestori pubblicati sulla pagina dedicata del sito AgID (Agenzia per l’Italia digitale) oppure collegarsi direttamenteal sito internet di un gestore (come Aruba, PosteCert, Kolst o LegalMail) e scegliere tra le offerte presenti. A seguire, si compila un modulo per l'inserimento dei dati personali e si procede al pagamento per il primo anno di servizio.

INIPEC: le pagine gialle e come cercare un indirizzo PEC

Sul sito Inipec tenuto da Infocamere per conto del Ministero dello Sviluppo economico è possibile reperire gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di professionisti e imprese. L’indice viene aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.