Come ottenere il permesso per la raccolta dei funghi

Con la stagione autunnale si apre anche quella della raccolta dei funghi. Tutti gli appassionati della natura che amano andar per boschi coltivando questo hobby genuino e salutare devono praticare la raccolta in tutta sicurezza e legalità, avendo un regolare permesso. Sì perchè la raccolta fungina, anche solo per consumo personale, deve essere effettuata dietro autorizzazione pena ammenda. Ecco come fare.

Chiunque voglia raccogliere funghi epigei freschi, per passione o per lavoro, deve chiedere un permesso al Comune di residenza. Il permesso può essere richiesto solo dopo aver frequentato un corso, e quindi conseguito l’attestato di idoneità, presso la ASL di appartenenza.

Come

La persona interessata deve frequentare un corso presso la ASL di appartenenza o presso un'associazione micologica e conseguire il relativo attestato di idoneità.

Una volta ottenuto l’attestato di idoneità, la persona interessata deve richiedere il permesso di raccolta al Comune di Bari tramite istanza in bollo da indirizzare al Direttore della Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

Copia attestato di idoneità rilasciato dalla ASL BARI o da associazione micologica

Copia documento d’identità in corso di validità

Ricevuta di versamento (vedi COSTI)

Dove

POS SANITÀ E IGIENE

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 10.00- 12.00

Martedì : 15.30 - 17.30

Mercoledì : 10.00- 12.00

Giovedì : 15.30 - 17.30

Venerdì : chiuso

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Marchese di Montrone,5 70122 BariSERVIZIO PERMESSO RACCOLTA FUNGHI

Numero di telefono : 080/5774418 080/5774429

Numero di fax : 080/5774408

Posta elettronica : rip.igieneeambiente@comune.bari.it

Indirizzo : Via Marchese di Montrone,5 70122 Bari

Costi

n.1 marca da bollo da € 16 da applicare sull’istanza

n.1 marca da bollo da € 16 da applicare sul permesso

n.1 diritto di segreteria da € 0,59 da applicare sul permesso e da acquistare c/o la Cassa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 117 - Bari (orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00)

ricevuta del versamento di € 25,00 o € 50,00 (rispettivamente per la raccolta amatoriale o professionale) causale “Versamento per rilascio permesso di raccolti funghi epigei freschi”

- sul c/c postale n. 18298703 intestato a Comune di Bari - Tesoreria UNICREDIT - IBAN: IT49J0760104000000018298703

ovvero mediante bonifico bancario:

- sul c/c intestato a Comune di Bari c/o UNICREDIT - Tesoreria Comunale - Agenzia di Bari - Via Putignani, 98 IBAN: IT16R0200804030000102893244

Tempi

Il permesso è rilasciato in circa 30 giorni ed ha validità di 3 anni dalla data di rilascio.

(Comune di Bari)