Certificato di nascita:a cos'è e come richiederlo a Bari

Chi deve fare domanda per ottenere il congedo obbligatorio di maternità è opportuno che richieda Il certificato di nascita, quel documento che riassume i dati relativi all’atto di nascita del bambino. l certificato di nascita attesta il nome e il cognome del bambino e altri dati relativi alla sua nascita. Questi dati sono stati ricavati dalla dichiarazione di nascita registrata e conservata presso gli uffici comunali. Il documento consente al nuovo nato di diventare cittadino a tutti gli effetti.

Come richiederlo?

La persona interessata deve recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio di Stato Civile con i dati completi relativi alle generalità dell’intestatario dell’atto.

Se l'interessato risiede in un altro Comuneno all'estero, o è impossibilitato a recarsi personalmente o tramite delegato direttamente presso gli sportelli, la richiesta, scritta e motivata, può essere inoltrata:

via posta a

Ripartizione Servizi Demografici - Stato Civile - Ufficio Corrispondenza

Largo Fraccacreta, 1

70122 Bari

la richiesta deve essere corredata di fotocopia del documento di riconoscimento e di busta affrancata (o coupon internazionale in caso di richiesta dall'estero) per la risposta.

via mail/Pec ai seguenti indirizzi:

statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it

ufficio.statocivile@comune.bari.it

la richiesta deve essere corredata di copia del documento di riconoscimento

Se la nascita è stata dichiarata in un Comune diverso da quello di residenza, il certificato può essere richiesto in entrambi i Comuni, purché in quello di residenza risulti trascritta la dichiarazione di nascita. Viceversa, il Comune di residenza potrà rilasciare solo un attestato di nascita.

Che durata ha?

6 mesi dalla data del rilascio. Oltre questo termine, il documento è comunque valido se l’interessato dichiara e sottoscrive, in fondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.

NOTA BENE: dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, ecc.). Ciò a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L. 183/2011.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autocertificazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici Comunali dello Stato Civile potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno essere rilasciati certificati da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Dove recarsi?

Quanto tempo occorre?

Immediato in qualsiasi ufficio di Stato Civile per le nascite avvenute dopo il 1° gennaio 1992.

Per le nascite avvenute prima del 1mo gennaio 1992 bisogna recarsi presso la Delegazione dove è stato registrato l’evento, il documento sarà rilasciato entro 4 - 5 giorni dalla richiesta. Se la richiesta viene effettuata presso una delegazione demografica diversa da quella in cui l'evento è stato registrato, ci vorranno 8-10 giorni per il rilascio del documento.

(info Comune di Bari)