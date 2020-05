Come stampare dal proprio pc la tessera sanitaria

A volte richiedere i documenti personalmente presso uffici preposti ci scoraggia perchè dobbiamo compilare moduli e aspettare molto tempo in fila prima di risolvere la nostra richiesta. Come destreggiarci ed evitare di perdere tempo per le pratiche burocratiche?

Ecco che vi segnaliamo la nuova applicazione web, dedicata ai cittadini, per la stampa della propria tessera sanitaria, disponibile sul portale del sistema TS

La stampa della tessera, in formato PDF, può essere effettuata sia per le tessere con data di scadenza prorogata al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, sia per le tessere con scadenza successiva.

I cittadini possono accedere alla nuova applicazione dall' “Area Riservata-Cittadini”, con SPID e TS-CNS già attivate, del portale Sistema Tessera Sanitaria www.sistemats.it.

La stampa di tessere soggette a proroga non hanno validità TEAM - Tessera europea assistenza malattie, così come previsto dalla normativa suddetta.