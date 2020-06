Come diventare scrutatore: i documenti utili

I baresi interessati a far parte della lista degli scrutatori devono fare domanda al Comune di Bari. Qui le informazioni utili.

I requisiti richiesti per essere iscritti all’Albo degli Scrutatori sono:

essere elettore,

età minima 18 anni,

residenza nel comune in cui si chiede l’iscrizione,

aver assolto agli obblighi scolastici.

Non possono chiedere l’iscrizione: i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali e condotti, gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti del Comune addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolgono le votazioni.

Come

L'iscrizione all'albo degli scrutatori può essere effettuata entro il 30 novembre di ogni anno.

La persona interessata può inviare la propria richiesta di iscrizione in una delle seguenti modalità:

per via telematica: sul portale egov.ba, previa registrazione, accedendo alla propria area personale (istruzioni per la registrazione)

sul portale egov.ba, previa registrazione, accedendo alla propria area personale (istruzioni per la registrazione) via PEC (Posta Elettronica Certificata) : inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento d'identità all'indirizzo: elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it

: inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento d'identità all'indirizzo: elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it tramite e-mail inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento all'indirizzo ufficio.elettorale@comune.bari.it

inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento all'indirizzo ufficio.elettorale@comune.bari.it per posta: inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento d'identità a: “Ufficio Elettorale – corso Vittorio Veneto n.4 – 70122 Bari”

inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento d'identità a: “Ufficio Elettorale – corso Vittorio Veneto n.4 – 70122 Bari” a mano: consegnando l'apposito modulo compilato, presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Bari

Qui le istruzioni per l'iscrizione online

Completata la verifica delle istanze, l’Ufficio Elettorale aggiorna l’Albo Unico degli Scrutatori.

L'Ufficio Elettorale rilascia anche certificati di presenza, agli scrutatori che ne fanno richiesta, dopo l’espletamento delle votazioni.

VALIDITÀ

L’iscrizione all’Albo non ha scadenza in quanto ha carattere permanente. Va, pertanto, effettuata una sola volta.

CANCELLAZIONE

L'istanza di cancellazione dall'albo degli scrutatori va inoltrata, con le stesse modalità, entro il 31 dicembre.

Dove

UFFICIO ELETTORALE

Numero di telefono : 080/5773777 -3701 -3704 -3714 -3718 -3730 -3362 -3731 -3720 -3710 - 3739

Numero di Email PEC : elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Posta elettronica : ufficio.elettorale@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.00

Martedì : 9.00 - 12.00

Mercoledì : 9.00 - 12.00

Giovedì : 9.00 - 12.00 e 15.30 - 17.00

Venerdì : 9.00 - 12.00



Indirizzo : Corso Vittorio Veneto,4 70122 Bari

Costi

Gratuito

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Info e fonte Comune di Bari)