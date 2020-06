Centri di accoglienza per senza fissa dimora a Bari

Le persone definite "senza fissa dimora" fanno parte di un universo complesso e non definito; oggi, con le nuove povertà emergenti, diviene facile transitare in questo universo.

Per contrastare questo crescente fenomeno il Comune di Bari con delibera di Giunta n. 890/2000 ha attuato un "Piano comunale per i Senza Dimora" attivando iniziative e servizi a favore di questi soggetti svantaggiati, al fine di dare loro pari diritti e dignità .

Attualmente ci sono i Centri destinati all' ospitalità di persone che versano in povertà estrema e senza fissa dimora gestiti per conto del Comune dalla Cooperativa sociale CAP.

Il servizio di alloggio sociale è riservato a individui o nuclei familiari in situazioni di svantaggio che non sono in grado di accedere a un’abitazione secondo le consuete pratiche di affitto. Questa tipologia di servizio è utile a ridurre il disagio sociale e consente a coloro i quali si trovano in una condizione di bisogno di avviare un processo di autonomia mirato a eliminare situazioni di cronicità.

Housing sociale

La Cooperativa gestisce alloggi nei quali persone o nuclei familiari in difficoltà economiche/sociali (già presenti sul territorio) possono sperimentare una forma di convivenza autogestita. Questo servizio si avvale di un’equipe specializzata che accompagnerà le persone all’interno delle abitazioni verso un percorso di autonomia lavorativa e alloggiativa. L’equipe è composta da Educatori, Mediatori culturali, Operatori Sociali.

Casa delle culture

“Casa delle Culture” è un centro polifunzionale, finanziato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestito dall’A.T.S. Elpendu’, C.A.P.S., G.L.R e Abusuan, che si dedica alla promozione e al confronto interculturale e garantisce servizi di accoglienza residenziale e sportello per l’integrazione sociosanitaria e culturale.

Nello specifico “Casa delle Culture” offre:

Accoglienza residenziale

Sportello per l’integrazione socio-sanitaria e culturale delle persone immigrate

Attività di promozione e confronto interculturale

Comunità di accoglienza residenziale "Sole Luna" - via Napoli 234/H

SoleLuna è un alloggio sociale che dal 2002, grazie ai finanziamenti del Comune di Bari, accoglie adulti in difficoltà provvedendo alle necessità primarie di ogni giorno e allo stesso tempo mettendo in atto percorsi individuali mirati al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti ospitati.

Soleluna offre accoglienza diurna e notturna temporanea a persone in grave stato di disagio sociale e povertà, che non hanno alcun sostegno dalla famiglia, all’interno della quale è stata accertata l’impossibilità di permanenza temporanea o definitiva. Il centro può ospitare 10 persone, 7 uomini e tre donne, e i posti a disposizione ne comprendono 2 di emergenza, utili ad affrontare situazioni di estrema gravità che non posso essere rimandate.

In più ci sono altri riferimenti:

Centro Diurno "Area 51" - Corso Italia 81/83

Centro di accoglienza notturna "Andromeda" - Corso Alcide De Gasperi 320/A

I servizi sono strutture che offrono accoglienza - ascolto ed erogano prestazioni legate al riposo, all'igiene personale, alla somministrazione di pasti, promuovendo,altresì, il reinserimento socio-familiare e lavorativo, col supporto di figure professionali quali lo psicologo, l'assistente sociale e il mediatore culturale.

I servizi operano in rete con il Pronto Intervento Sociale, con i Servizi Sociali e con i Servizi sanitari.

L'accesso alle tre strutture menzionate è possibile attraverso le segnalazioni scritte inviate dal P.I.S., dal Servizio Sociale dell'Assessorato al Welfare e dal Servizio sociale delle Circoscrizioni.

Come

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi agli sportelli del Segretariato Sociale presenti presso i Municipi o presso l’ufficio immigrazione.

In situazioni di emergenza è possibile contattare il PIS (Pronto Intervento Sociale) al numero verde 800.093470 che valuterà la possibilità dell’inserimento nel posto dedicato all’emergenza se disponibile.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Documento di riconoscimento;

permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo.

Il Centro di Accoglienza Notturna “Andromeda” si trova in Corso Alcide De Gasperi, 320/A a Bari.

Dove

MUNICIPIO 1 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE (VIA TREVISANI, 206)

Numero di telefono : 080/5772914

Numero di fax : 080/5772929

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Trevisani,206 70123 Bari

MUNICIPIO 1 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE (VIALE ARCHIMEDE, 41/A)

Numero di telefono : 080/5773261

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Viale Archimede,41 70126 Bari

MUNICIPIO 2 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5774844

Numero di fax : 080/5774820

Numero di Email PEC : segrsoccirc3.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 .- 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 .- 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 .- 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Stradella del Caffè,26 70124 Bari

MUNICIPIO 3 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5774642

Posta elettronica : municipio3@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Vincenzo Ricchioni,1 70123 Bari

MUNICIPIO 4 - SERVZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5774906

Numero di fax : 080/5774917

Posta elettronica : municipio4@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Vittorio Veneto,92 70131 Carbonara di Bari

MUNICIPIO 5 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5776043

Posta elettronica : municipio5@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Piazza Gianmarko Bellini,1 70128 Bari

POS SPORTELLO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5773969

Numero di fax : 080/5773967

Numero di Email PEC : immigrazione.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Posta elettronica : pos.immigrazione@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 10.00 - 12.30

Martedì : 16.00 - 17.30

Mercoledì : 10.00 - 12.30

Giovedì : 16.00 - 17.30

Venerdì : 10.00 - 12.30



Indirizzo : Largo Ignazio Chiurlia,27 70122 Bari

COSTI

Servizio gratuito per l'utente

TEMPI

L’inserimento nel centro di accoglienza notturna avviene in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste presso gli sportelli del Segretariato Sociale, salvo casi di comprovata urgenza e necessità e comunque previa valutazione del servizio sociale professionale competente.

L’ospitalità notturna è garantita per un periodo di 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni su richiesta motivata del Servizio Sociale competente.

L’ospitalità notturna nel posto riservato alle emergenze è prevista per un tempo massimo di 10 giorni.

(Fonte Comune di Bari)