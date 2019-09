Detrazione addizionale Irpef per famiglie con più di tre figli

L’assessorato al Welfare - ripartizione Servizi alla persona rende noto che è in pubblicazione l’avviso pubblico per consentire alle famiglie con più di tre figli di accedere alle misure di sostegno economico, così come previsto dalla legge regionale n. 40/2015.

Nello specifico, si dispone che, per il periodo di imposta 2018, le detrazioni previste dall’articolo 12 comma 1 lettera c) del D.P.R 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 del d.lgs 68/2011, dei seguenti importi:

a) 20 euro per ciascun figlio di famiglie con più di tre figli a carico, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità).

Qualora il livello di reddito e la relativa imposta calcolata su base familiare non consenta la fruizione delle detrazioni, il soggetto IRPEF potrà usufruire di misure di sostegno economico diretto equivalente alle detrazioni spettanti.

La domanda per beneficiare delle misure di sostegno economico deve essere consegnata a mano al Municipio di residenza attraverso lo sportello di Segretariato sociale, presso cui è possibile anche trovare la relativa modulistica o chiedere informazioni o chiarimenti.

Le istanze per la concessione del beneficio possono essere presentate dai residenti del Comune di Bari entro il 31 dicembre.

Il bando completo di allegati e disponibile a questo link.