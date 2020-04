"Una passeggiata nell’orto": la possibilità, per persone con patologie neurodegenerative, di trascorrere del tempo nell'Orto Domingo

Molte famiglie con persone che soffrono di demenza e altre patologie neurodegenerative in questi giorni sono costrette a fare i conti con l’isolamento domiciliare e, di conseguenza, con i tipici disturbi comportamentali legati alla malattia. Essere obbligati a restare in casa, un ambiente che spesso questa tipologia di utenti non riconosce, può infatti enfatizzare i disturbi tipici di queste patologie, quali agitazione, aggressività, deliri, affaccendamento e wandering ovvero il bisogno irrefrenabile di vagare talvolta senza una meta ben definita.

Per questo, grazie alla sinergia tra assessorato al Welfare e associazione Alzheimer Bari e con il supporto dell’associazione “Parco Domingo Comunità Empatica e Sostenibile”, nell’ambito del più ampio progetto “Demetia Friendly Community Bari - Poggiofranco” parte “Una passeggiata nell’orto...per anziani fragili e persone con demenza”, l’iniziativa nata per offrire a persone con demenza o documentate necessità di salute uno spazio aperto e sicuro in cui poter soddisfare il bisogno di evasione nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni del Governo in materia di contenimento del Coronavirus.

L’area individuata è l’Orto Domingo, in via Lucarelli, a Poggiofranco: si tratta di uno spazio verde facilmente accessibile dove è possibile muoversi con grande facilità in una zona delimitata. Al servizio potranno accedere persone con diagnosi di malattia di Alzheimer o altre demenze, accompagnate da un caregiver.

L’ingresso alla struttura avverrà in maniera contingentata, quindi una persona più l’accompagnatore per volta, dal lunedì alla domenica, per circa 50 minuti nelle fasce orarie 9-12 e 16-18.

Per fruire del servizio sarà necessario effettuare una prenotazione dal lunedì al venerdì, al numero telefonico dell’associazione Alzheimer Bari 329 1630860.