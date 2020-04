Bolle di sapone fai da te: il gioco divertente da fare in 5 minuti insieme ai piccoli

Giocare con i nostri bimbi diventa prioritario in questo periodo in cui siamo costretti a stare in casa per qualche altra settimana. Tv, videogiochi e cartoni animati ormai non attirano più di tanto l'attenzione dei bambini e bisogna inventarsi attività sempre nuove che possano stimolare fantasia, stupore e divertimento e dare un calcio a noia e sconforto.

Cosa fare quindi?

Oggi vi suggeriamo una piccola attività, molti genitori potranno realizzarla con i loro piccoli. Basta munirsi di soli 4 oggetti che tutti noi abbiamo in casa:

1 bottiglia di plastica un calzino (bianco, nero o colorato come volete) sapone liquido bacinella

I passaggi da seguire

Ora tutto quello che dovete fare è:

- Ritagliare il fondo della bottiglia aiutandovi con un taglierino o delle forbici;

- Rivestire la parte che avete tagliato con un calzino di spugna, come se metteste la calza alla bottiglia, per realizzare piccole bolle altrimenti lasciate libera la bottiglia per fare grandi bolle;

- Preparare dell'acqua con abbondante sapone (potete usare quello per lavare i piatti);

- Affondare la parte terminale della bottiglia (che avete tagliato e poi rivestito con il calzino) nella bacinella di acqua e sapone e iniziare a soffiare dall'altra estremità della bottiglia, quella dove si beve. Si formeranno delle bolle giganti di sapone il tutto in poche semplici mosse.

I piccoli impazziranno di gioia!

Buon divertimento!